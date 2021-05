Tutti pazzi per Matteo e Mattia

GENNARO VENTRESCA

Un gol da favola. Firmato da quel “matto” di Mattia. Al terzo bersaglio pesante. Le sue reti sono diventate preziose come gemme. Hanno fatturato nove punti in casa del Lupo. E pensare che giusto qualche addetto ai lavori lo conosceva. Dico Rossetti, non certo il Lupo. Che simboleggia la nostra squadra, dagli anni Settanta. Complimenti al diesse De Angelis che lo è andato a pescare chissà dove. Non certo sull’almanacco che gli regalava poche gratifiche.

***

Destro dal basso in alto, con l’area affollata e i nostri con la lingua abbronzata per la fatica, con la palla che non ne voleva sapere di superare la linea bianca della porta difesa dal giovane Mora. Gool ha gridato il cronista d’antan. Gool, gool, gool gli hanno fatto eco i tifosi in salotto. E’ bastata quella prodezza per mantenere cinque punti di vantaggio sul tenace Notaresco. Che domani potrà essere incrementato a Vastogirardi, nel recupero.

***

E intanto il popolo rossoblù, dopo essersi mangiato le unghie per il nervosismo, comincia a vedere più vicino lo striscione del traguardo. Dopo la fatica di mezza settimana ci sarà la sosta per riprendere, per poi affrontare, dal 6 al 20 giugno, le ultime quattro fatiche. Che certamente non saranno da paragonare a quelle di Ercole, ma pur sempre di fatiche si tratta.

***

Mi sia consentito usare un’espressione tanto cara a mio padre: saracinesca abbassata. Si usava scrivere così quando la tv dava il calcio in tv solo per la Nazionale e ogni domenica, in differita, un tempo di una partita di Serie A. E allora vada per la saracinesca abbassata da un altro “matto” ovvero Matteo Raccichini. Il giovane portiere che dopo qualche lasus si è riabilitato in fretta, meritando voti alti in pagella.

***

Sul finir della gara, per un fallo di Vitali, è arrivata la punizione col brivido che il portiere ha visto stamparsi sulla base del palo, alla sua destra. Ma lui si è fatto trovare sveglio, ad abbassare la serranda. Un po’ per bravura e un po’ per fortuna la “sfera” (sempre stile mio padre) dopo aver lasciato il timbro è finita sul suo corpo e con una manata, l’ha sviata in angolo, infrangendo così i sogni di pareggiare del tenace Giulianova, contro la regina del girone.

***

Una pagina di libro cuore, a fine partita. Una bimba, figliola di un noto giornalista campobassano, a fine gara si è portata in campo per baciare il palo “salvatore”. La scena non è passata inosservata, grazie a FB è diventata virale. E così la splendida brunetta ha incassato non solo un’infinità di like, ma anche altrettanti baci. E poi dicono…