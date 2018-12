Tutti pazzi per l’albero all’uncinetto di Trivento, il video su Fanpage.it

TRIVENTO

Sta davvero spopolando sul web l’albero fatto interamente all’uncinetto di Trivento. La creazione artistica più unica che rara e mai realizzata, sta riscuotendo un gran numero di apprezzamenti rimbalzando su tutte le testate nazionali e non solo. Anche la nota testata online partecipativa “Fanpage.it”, seguitissima soprattutto sui social, ha pubblicato il video che illustra la realizzazione dell’albero composto da 1300 quadratini, o “granny squares”, ed alto 6 metri insieme al famoso tappeto all’uncinetto più lungo del mondo.

Ricordiamo che quella che può essere riconosciuta come una vera e propria opera artistica è stata realizzata dalle nonne, delle mamme e dalle figlie del paese aderenti all’associazione “Un filo che unisce”, che già quest’estate era diventata famosa per aver realizzato il tappeto all’uncinetto più lungo del mondo. Disteso lungo la scalinata di San Nicola, ha rappresentato un vero spettacolo per i tanti turisti sopraggiunti. Entrambe le iniziative sono nate con l’obiettivo di far riscoprire alla gente la bellezza di questi posti dimenticati, e hanno finito per fare della bellissima beneficienza, donando alla ricerca sulla SMA il ricavato della vendita all’asta delle granny squares.