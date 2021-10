Tutti pazzi per la Nutella ‘termolese’. Caccia aperta nei supermercati

E’ oramai caccia aperta nei supermercati termolesi per la Nutella “con il trabucco”, come è stata ribattezzata da molti. C’è chi la cerca ovunque nella speranza di poterla conservare a casa… ovviamente dopo averla mangiata. Talmente tanto introvabile che il selfie da pubblicare sui social con in mano l’oggetto del desiderio sta diventando quasi un rito obbligato per chi riesce ad accaparrarsi almeno un barattolo. Tra richieste via social e messaggi su WhatsApp, la Nutella Limited Edition sta facendo impazzire tutti. La foto che pubblichiamo è stata postata su Facebook e scattata in un noto supermercato di Termoli. Tra l’invidia e i like di chi ancora non riesce ad ottenere la sua Nutella col Trabucco.