Tutti negativi, personale e pazienti, alla Gea Medica

Le attività di screening effettuate, mediante tampone orofaringeo per Sars-CoV2, il 15 settembre 2020 sui ricoverati e sul personale della casa di cura Istituto Europeo di Riabilitazione della GEA MEDICA srl., hanno dato esito NEGATIVO su tutti i campioni testati.

Continuiamo a portare avanti la prescritta e serrata sorveglianza su ricoverati e personale in stretto contatto con la Direzione Strategica Asrem ed il Dipartimento di Prevenzione, che ringraziamo per il lavoro svolto e la solerte attenzione mostrata.

Ringraziamenti particolari vanno al personale, per i buoni comportamenti sempre tenuti, ed ai familiari degli assistiti, per la comprensione mostrata nei confronti delle misure di protezione utilizzate, convinti che non si possa e non si debba abbassare la guardia in un momento ancora delicato come questo a venire.