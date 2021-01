Tutti negativi i tamponi sugli alunni e insegnanti della scuola Rosano di Larino

Sono tutti negativi i tamponi effettuati agli alunni della 2 a e parte della 4 a della primaria Rosano, insieme a quelli degli insegnanti e del personale scolastico. “Una buona notizia -ha spiegato il sindaco Puchetti- che ci induce a ben sperare per la riapertura delle scuole in programma oggi. Proprio ai ragazzi, agli insegnanti e a tutto il personale scolastico va il mio pensiero. Continuate a rispettare le regole e tutto andrà per il meglio. Naturalmente auguro pronta guarigione per i nostri giovanissimi concittadini ancora alle prese con il virus”.