Tutti negativi i tamponi all’ospedale di Isernia

La notizia pochi minuti fa. Tutti e sedici i tamponi eseguiti sul personale medico del Ferdinando Veneziale hanno dato esito negativo. Già ieri sera avevamo dato l’anticipazione che i primi dieci, tra cui quello del primario del Pronto Soccorso, Lucio Pastore, erano negativi. Questa mattina la conclusione di tutto lo screening con il risultato che i tamponi sono tutti negativi. Un’ottima notizia per il personale del Veneziale impegnato come non mai a fronteggiare l’impatto con tutte le altre patologie. Infatti molta gente da ricoverare arriva a Isernia anche dalla provincia di Campobasso per evitare problemi al Cardarelli di Campobasso hub regionale per il Coronavirus.