Tutti negativi i 44 tamponi processati oggi pomeriggio. Situazione invariata

Covid, il Bollettino pomeridiano diramato poco fa dall’Asrem fa registrare una battuta d’arresto sul numero dei positivi. Dei 44 tamponi processati infatti tutti sono risultati negativi (9291 è il numero totale dall’inizio dell’emergenza). Sono 229 gli attualmente positivi in regione: 190 in provincia di Campobasso e 34 in quella di Isernia. Resta invariato anche il numero delle persone ricoverate: 11 in totale: 8 della provincia di Campobasso e 3 di quella di Isernia. Resta fermo a 72 anche il numero delle persone positive appartenenti alla comunità Rom di Campobasso.