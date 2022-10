“Tutti Matti per il Riso”. Chicchi di solidarietà con il Progetto Itaca

Torna per l’8ª edizione, l’evento nazionale di sensibilizzazione e raccolta pubblica di fondi promosso da Progetto Itaca, Volontari per la Salute Mentale

L’8 e il 9 ottobre, in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale indetta dall’OMS, sarà possibile incontrare i volontari di Progetto Itaca in numerose città e sostenere le attività delle sedi locali. A fronte di una donazione, verranno distribuite delle confezioni di pregiato riso Carnaroli e di riso integrale Ribe , insieme a un’esclusiva ricetta realizzata per noi dal rinomato chef Filippo La Mantia, del ristorante Oste e Cuoco di Milano.



Questi gli appuntamenti a Campobasso e provincia:



CAMPOBASSO

Sabato 8 e domenica 9 ottobre, orario 09.00 – 20.00

Piazza Vittorio Emanuele II

Sabato 8 messa delle 18.00 e domenica 9 ottobre messe delle 08.00, 10.00, 12.00 e 20.00

Chiesa di San Paolo, via Tiberio

Sabato 8 messa delle 18.00 e domenica 9 ottobre messe delle 08.30, 11.00, 18.00 e 20.00

Chiesa di Sant’Antonio da Padova, Piazza Padre Luigi Catucci

Sabato 8 messa delle 18.00 e domenica 9 ottobre messe delle 08.00, 10.30, 12.00 e 18.00

Chiesa Mater Ecclesiae, via Italo Svevo

Sabato 8 messa delle 18.00 e domenica 9 ottobre messe delle 08.00, 10.00, 11.30 e 18.00

Chiesa san Pietro, via San Giovanni

Domenica 9 ottobre orario 09.00 – 20.00

Piazza Vittorio Veneto, Comune di Lucito (CB)

Piazza Iovine, Comune di Guardalfiera (CB)

Parrocchia di San Salvatore, Santa Maria delle Grazie Comune di Castropignano (CB)

Domenica 9 ottobre, messe delle 08.00, 11.00 e 18.00

Cattedrale San Bartolomeo, Largo Duomo Comune di Bojano (CB)