“Tutti in zona rossa, peggio dell’anno scorso”: Agostino Arcaro nel suo ultimo videoclip

All’indomani del Festival di Sanremo e in piena zona rossa, non avrei potuto realizzare un video più attuale di questo: queste le parole dell’esperto videomaker isernino, Agostino Arcaro, a commento del suo ultimo prodotto musicale che uscirà oggi alle 13.30 sui suoi canali social. “Tutti in zona rossa, peggio dell’anno scorso” canta provocatoriamente Arcaro in un verso del suo ultimo videoclip, intitolato sarcasticamente Zitti e Buoni. “Con questo video ho voluto rappresentare in maniera ironica, sulle note della canzone dei Maneskin vincitrice dell’ultimo Festival di Sanremo, quella che è un po’ la situazione attuale che tutti stiamo vivendo. – spiega Agostino Arcaro – Sottolineando anche che, nonostante le restrizioni Covid in vigore siano necessarie per superare il periodo di emergenza, allo stesso tempo, una nazione intera si sta fermando e l’economia del nostro paese sta lentamente morendo”. Nel video, oltre alla volontà di “risalire a galla”, emerge come la gente abbia sempre più paura di perdere il lavoro e di come sempre più cittadini, esausti delle limitazioni del momento e timorosi di non vedere più via d’uscita, stiano decidendo di non restare più “zitti e buoni”. Con questo video, Arcaro, non solo vuole far riflettere ma anche provare a strappare una risata: “Con i miei video cerco sempre di mandare un messaggio. In quest’ultimo, infatti, ho voluto manifestare un po’ l’urlo interiore generale che si avverte. Sebbene questo video si caratterizzi per parole molto forti e di impatto, anche questa volta, come è mio solito fare, ho voluto inserire l’ironia che è parte fondamentale dei miei lavori”.