Tutti in mare come da tradizione: si rinnova il tuffo di Capodanno

REDAZIONE TERMOLI

E’ ormai divenuto una tradizione a Termoli da bene 12 anni. Il tuffo di Capodanno si è ripetuto anche questa mattina sul pezzo di spiaggia nei pressi del lido Stella Marina. Nonostante il sole sulla città adriatica spira un vento gelido che però non ha demorso i circa 30 facinorosi tra uomini e donne che alle 12 in punto, dopo diversi minuti di riscaldamento hanno affrontato le acque fredde dell’Adriatico termolese. Tra loro anche “Spiderman” che si è tuffato in mare vestito. Con il sorriso e con un pizzico di sana pazzia si sono tuffato in mare augurando a tutti un buon 2020. Termoli saluta cosi l’arrivo del nuovo anno.