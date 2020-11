Tutti in classe da gennaio, o forse prima. Rebus Natale. Le incognite del Governo

L’attesa è per il nuovo dpcm che nelle intenzioni del Governo nazionale dovrebbe andare a “mettere ordine” in vista del Natale, per regolamentare gli spostamenti e i pranzi delle feste ed evitare che si possano creare assembramenti e aumentare il picco dei contagi.

Sotto la lente del Governo, quindi, non solo il “caso Natale” ma anche il rientro a scuola perché l’obiettivo resta quello di ridurre l’utilizzo della didattica a distanza e riportare gli alunni e gli studenti in classe. L’orientamento del governo, quindi, sarebbe quello di riportare gli alunni in classe dal 7 gennaio, quindi appena dopo le vacanze di Natale anche se la discussione sulla scuola è ancora aperta e molto dipenderà dal picco di contagi che si potrebbero verificare nei prossimi giorni.

Per una parte della maggioranza i ragazzi dovrebbero tornare in aula dopo le vacanze di Natale ma nel Governo si discuterebbe anche per una riduzione della didattica a distanza già da metà dicembre, ipotesi che sarebbe caldeggiata dal MoVimento 5Stelle e da Italia Viva. L’orientamento prevalente però è quello di riportare tutti in classe, nelle zone gialle, non prima del 7 gennaio. Ma nelle aree a più basso contagio, dove ad oggi per le superiori c’è didattica a distanza al 100%, gli studenti potrebbero gradualmente rientrare in classe già dalla metà di dicembre, magari riducendo la percentuale della Dad.

Il Natale, invece, dovrebbe svolgersi tra coprifuoco alle 22 e pranzi e cene ridotti al minimo con i ristoranti chiusi anche a Natale e Santo Stefano con il via libera alla mobilità interregionale per chi torna nei Comuni di residenza e le messe natalizie anticipate.

Si andrebbe verso un’Italia monocolore con un’unica zona gialla “rafforzata” per limitare gli spostamenti tra le Regioni. Dovrebbe essere confermato il coprifuoco alle 22 senza deroghe neanche a Natale e Santo Stefano per scoraggiare gli spostamenti e i raduni casalinghi con la raccomandazione di evitare il numero degli ospiti a tavola che potrebbero essere solo 6 e solo conviventi.

L’orario di chiusura dei negozi potrebbe essere spostato alle 21 per garantire uno scaglionamento dei flussi dello shopping natalizio. Chiusura sempre alle 18 per i bar e i ristoranti e potrebbero essere anticipate le messe Natalizie. Una ipotesi che nei giorni scorsi ha portato grande malumore negli italiani che non hanno digerito bene la possibilità che Gesù Bambino non nasca a mezzanotte ma entro il coprifuoco.