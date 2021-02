Tutti i servizi della Camera di Commercio del Molise, a portata di click

La Camera di Commercio del Molise, che ha mantenuto sempre i propri sportelli aperti al pubblico anche durante la fase più acuta dell’emergenza epidemiologica da Covid durante lo scorso anno, ha ulteriormente implementato le funzioni attivabili direttamente online dagli utenti da casa, da cui è possibile anche sempre prenotare appuntamenti fisici o telefonici per tutte le necessità. Diverse le novità messe a punto nelle ultime settimane. Per quanto riguarda gli sportelli camerali, questi sono regolarmente attivi, come ormai da maggio scorso, tutti i giorni secondo gli orari consueti (lunedì-venerdì 08:30-12:45, il lunedì e il mercoledì anche 15:15-16:30). Al fine di garantire al contempo la qualità dei servizi resi e la sicurezza per la salute pubblica, dei cittadini e dei dipendenti, sono state adottate misure organizzative che prevedono che gli utenti prendano appuntamento prima di recarsi in Camera di Commercio, per alcuni servizi. Nello specifico, è necessario prendere appuntamento, in maniera semplice e intuitiva dalla home page del sito istituzionale della Camera di Commercio www.molise.camcom.it, per i seguenti servizi:

• Vidimazione e bollatura libri

• Rilascio di carte tachigrafiche

• Rilascio dispositivi di firma digitali.

Per quest’ultimo servizio è ormai totalmente operativo il nuovo sistema di rilascio dei dispositivi con riconoscimento da remoto. L’utente può, cioè, richiedere il dispositivo direttamente da casa e viene identificato attraverso una webcam. Il dispositivo di firma, smart card oppure Token USB Wireless viene poi spedito tramite corriere direttamente al domicilio indicato dal richiedente con spese di spedizione a proprio carico. Tutte le informazioni su questa modalità di rilascio sono disponibili alla pagina dedicata alla firma digitale nella sezione del sito “Impresa digitale”. Si ricorda inoltre che, a decorrere dai 90 giorni prima della scadenza dei certificati di firma e fino al giorno prima, i certificati dei dispositivi di firma possono essere rinnovati senza sostituire il dispositivo, con un risparmio di costi per l’utente. Il rinnovo può essere richiesto solo online sul sito https://id.infocamere.it. Sono dunque richiedibili a sportello le visure camerali e i certificati. Si ricorda tuttavia che il titolare dell’impresa può sempre estrarre, e per di più gratuitamente, i propri documenti (visure, atti e bilanci) attraverso il cassetto digitale dell’imprenditore utilizzando, per l’accesso, lo SPID o la firma digitale. Coloro che invece necessitano di visure, atti e bilanci di aziende di cui non sono titolari, possono utilizzare il sito www.registroimprese.it, ed effettuare il pagamento con carta di credito. Per quanto riguarda i certificati di origine e i visti sui documenti per l’estero, per tutte le aziende, è obbligatoria l’opzione “stampa in azienda” per tutte le richieste di certificati di origine e visti sui documenti per l’estero, attraverso il servizio Cert’ò. Tutte le informazioni sul tema sono disponibili nella sezione dedicata del sito. E’ necessario prenotare l’appuntamento anche per i servizi dell’Ufficio Diritto Annuale relativi alla verifica delle cartelle esattoriali o degli atti di accertamento. I servizi relativi ad albo gestori ambientali e sportello ambiente sono erogati esclusivamente in modalità telematica. Per le informazioni di carattere generale è a disposizione dell’utenza il servizio Ticket , disponibile in Homepage. Le attività di mediazione, arbitrato e organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento continuano a svolgersi regolarmente, con la specifica che le domande devono pervenire esclusivamente a mezzo PEC e le riunioni si svolgeranno preferibilmente in modalità remota. Per tutte le informazioni sono disponibili una serie di servizi informativi alternativi alla presenza fisica agli sportelli. Gli utenti possono utilizzare i seguenti canali alternativi: Al link https://www.molise.camcom.gov.it/articolazione-degli-uffici sono disponibili i contatti telefonici e mail per le informazioni di carattere generale. Sono inoltre disponibili, in maniera evidente sulla Homepage, il canale online dell’URP “Comunica con noi” per le informazioni di carattere generale il canale “Ticket” per approfondimenti su tematiche specifiche degli uffici indicati. Anche l’assistenza telefonica sta vivendo una rivoluzione digitale: dal 3 dicembre è cessata l’assistenza telefonica per le pratiche telematiche del registro imprese (ad eccezione di quelle relative ad artigianato e alle informazioni relative alle altre attività del Registro imprese quali Commercio estero, firma digitale, ruolo periti ed esperti e ruoli soppressi). Per le pratiche telematiche del registro imprese è necessario recarsi sulla piattaforma SARI, nella quale sono elencate tutte le principali tematiche in soccorso di imprenditori e professionisti. La piattaforma nasce dall’esigenza di migliorare l’informazione fornita all’utenza attraverso una piattaforma sempre disponibile per la consultazione con il fine ultimo di abbreviare i tempi di evasione delle pratiche anche attraverso una razionalizzazione dei flussi telefonici. La piattaforma SARI, infatti, non elimina la possibilità di un contatto diretto con gli uffici del Registro Imprese, ma consente di organizzarlo in maniera più efficace e di evitare inutili attese telefoniche: l’utenza, infatti, può sempre rivolgersi agli Uffici camerali cliccando nella sezione “Contatta l’assistenza” e scegliendo di inviare una mail oppure di prenotare un appuntamento telefonico.