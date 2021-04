Tutti davanti alla tv per sostenere i Lupi

GENNARO VENTRESCA

Si nasce tutti “pazzi”. Alcuni lo restano. L’ho letto da qualche parte. E credo sia proprio vero. I tifosi, a modo loro, sono proprio pazzi. Farebbero carte false per far vincere la loro squadra. I sostenitori rossoblù farebbero anche di peggio, o di meglio, scegliete voi. Ormai non stanno più nei panni. E non vedono l’ora di raggiungere la matematica certezza della promozione. Che, in punta di verità, è ancora lontana. Ma vaglielo a spiegare. Coi “pazzi” non c’è niente da fare. Guai a contraddirli.

***

Dopo la spruzzata di neve di mezza settimana è arrivata la primavera. In altre occasioni ci sarebbe stata la fila al botteghino. Il covid, purtroppo, ci ha inchiodati in casa, a friggere davanti alla tv. Con tutte le conseguenze. Vietata la domenicale pennichella postprandiale ai placidi vicini di casa. Basta un gol dei nostri ragazzi e qualche decisione arbitrale sfacciatamente ostile ai nostri colori per far volare grida e vaffa. Come accadde all’andata nella sfortunata uscita di Castelnuovo Vomano, in cui un “fischietto” fuori forma contribuì a metterci di fronte alla prima sconfitta dopo il filotto di 24 partite utili.

***

Un pomeriggio mio figlio mi rivelò un segreto: era juventino. Dopo avermi fatto credere di amare i colori rossoneri mi svelò che la sua squadra vestiva il bianco e nero e che il suo giocatore preferito era Platini. Ma subito dopo, aggiunse: “Ma il Campobasso resta la mia prima squadra”. Tirai un sospiro di sollievo. Per un attimo avevo messo in dubbio anche la sua fede rossoblù. Per fortuna mi ero sbagliato.

***

Una mattina Oscar Tacchi andò a far visita alla sua classe, alla scuola del seminario. Una scuola statale, non certo di futuri preti. La maestra Tacconi accolse col sorriso il giovane attaccante a cui chiese di rispondere alle domande dei bambini. Ricordo che mio figlio, dietro mio suggerimento, lo interrogò su quante sigarette fumasse ogni giorno. Il goleador, non senza imbarazzo rispose “Molte. Forse anche troppe, per uno sportivo”.

***

Quando sei diventato veterano non sempre ricordi cosa hai mangiato a pranzo, ma ricordi benissimo cosa accadde quel giorno. E tanti piccoli particolari, non solo quando Tacchi divenne il beniamino del pubblico campobassano, ma anche di campionati più lontani. Cominciando dagli anni Cinquanta, in cui il capitano era Colino Bellomo, un barese che si sarebbe sistemato nella nostra città per formare una bella e stimata famiglia.

***

Il Campobasso è in giro da -arrotondiamo- trentaseimila giorni. Ovviamente non li ho raccontati tutti, ma in venti anni che curo questa rubrica ne ho selezionati veramente tanti. Cominciando da quando Mercurio Magno, benestante di Toro lo fondò. Non so dire quali siano stati i momenti che meglio si sono prestati a essere rispolverati. Un mix tra quelli belli (pochi) e brutti (tanti). Intanto prego Dio di farmi andare avanti. Al mio editore di essere paziente e ai miei lettori di venirmi ancora dietro. L’unica verità certa è che il tempo passa.