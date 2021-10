Tutti contro tutti al vertice di maggioranza

L’unico collante che li tiene insieme è la poltrona e la lauta indennità, almeno fino alla primavera del 2023. Tutto il resto è ”guerra”. Si combatte sulla sanità, sul Pos, sulla Cattolica, sulle presidenze delle Commissioni e sulla rappresentatività. Un caos ”bellico” in cui si dibatte la maggioranza del Centrodestra a metà che sostiene Donato Toma alla Regione. Sono undici voti contati, ma non ce n’è uno che vada d’accordo con l’altro, si resta insieme solo per non andare in anticipo a casa e lasciare poltrona e indennità.

Questo lo ”stato di salute” della maggioranza, verificato ieri sera nella riunione chiesta da Gianluca Cefaratti (Patriciello n.d.r.) e convocata dal sottosegretario Di Baggio, una riunione già agitata dalle polemiche sollevate sul web dalle presunte nuove nomine aggiuntive negli staff dello stesso Di Baggio e della Calenda. Tutto regolare hanno risposto i diretti interessati, ma i commenti velenosi si sprecano. Tornando alla riunione, si può dire che si è conclusa con un nulla di fatto. Ognuno resta sulle sue posizioni. Toma è stato pungolato sulla vicenda del Pos e sulla trattativa per l’acquisto della Cattolica. Per il Pos, ha risposto il presidente, non c’erano alternative, bisognava emanarlo, altrimenti non si sarebbero potute fare neanche le assunzioni più urgenti. Per la Cattolica, si resta ancora in attesa di quello che deciderà il governo sulla clausolo del ”Golden Power”. Intanto però Toma mentre prima poteva far scivolare tutto sul Commissario, ora risponde lui in prima persona e Cefaratti, o chi per lui, sulla sanità, non sembra ben intenzionato. La ”guerra” continua. (redis)