Tutti all’Auditorium per il concerto di Enzo Di Luozzo

Enzo Di Luozzo, uno degli imprenditori molisani più in vista, gestore dell’Istituto Gea Medica di Isernia, ha una passione nascosta, quella della musica. Quando non lavora dedica tutto il suo tempo libero alla composizione di melodie e versi per le canzoni d’amore che sono il suo debole (vedi intervista). E questa sera, a sessanta anni suonati ha riempito l’Auditorium di Isernia per presentare il suo ultimo album che porta il suo nome e che già spopola sulle piattaforme musicali. Ad accompagnare Enzo sulla scena anche la sua terza figlia che, ad inizio del concerto, cantando gli ha regalato un fiore.