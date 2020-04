Tutti a Venafro gli anziani positivi asintomatici di Agnone e Cercemaggiore (foto e video)

Sono arrivati in questi momenti (ore 21.30), in ambulanza, diciotto anziani positivi al Covid 19, provenienti dalle due residenze di Agnone e Cercemaggiore. Per la precisione si tratta di 13 ospiti di Agnone e dei 5 anziani prima mandati al Vietri di Larino e questa sera trasferiti di corsa al Santissimo Rosario, nella Rsa inaugurata solo qualche settimana fa, ma rimasta vuota.

Alla fine il sindaco di Larino l’ha spuntata e il Vietri resterà zona “no Covid 19”.

LE FOTO Indietro 1 di 4 Avanti