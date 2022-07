Tutti a Roma, ma il governatore non c’è. Forza Italia convoca i vertici, ma “dimentica” Toma

Secondo “strappo” ufficiale tra Forza Italia e Toma, che comunque non è iscritto al partito di Berlusconi. Infatti, dopo la nomina di Cavaliere a capo delegazione Forzista alla Regione, è arrivato il secondo messaggio cifrato per il governatore. Oggi a Roma il coordinatore nazionale Antonio Tajani ha convocato a mezzogiorno i referenti molisani per parlare dell’organizzazione delle prossime elezioni politiche. Sono stati invitati: l’eurodeputato Patriciello, la coordinatrice regionale e parlamentare, Tartaglione, i regionali, Cavaliere, Di Baggio e D’Egidio, e i responsabili provinciali: Roberti e Fabrizio.

Toma non c’è e, in vista delle prossime Politiche e Regionali, questa, per lui, non è una buona notizia. (Redis)