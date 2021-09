“Tutti a prenderlo in giro ma il Molise è sold out”, e Dagospia ne tesse le lodi

“Tutti a prenderlo per il culo e ora il Molise è sold out”. E’ questo il titolo che Dagospia ha riservato alla nostra regione nell’articolo (QUI IL LINK) nel quale mette in evidenza tutto quello che di buono ha fatto registrare la nostra regione. Un +300% di turisti rispetto ad un anno fa complice anche l’amore dimostrato dai Vip che hanno approfittato del Molise per le loro vacanze da Selvaggia Lucarelli a Quagliarella, passando per Pio ed Amedeo. A conquistare non solo i borghi più piccoli ma anche la “grande sorpresa” di Termoli, che è stata letteralmente invasa dai turisti. “Il portale visitmolise.eu – si legge nell’articolo – ha contato, nel solo mese di giugno, due milioni di visite, e i circa 11 mila posti letto di cui dispone il territorio, fra hotel, alberghi, B&B e residence, sono al completo. In pratica, i 4.500 chilometri quadrati in cui abitano, distanziatissime fin da quando non era necessario esserlo, 250 mila anime, stanno accogliendo migliaia di persone in più, che se ne vanno in giro fra il lago di Castel San Vincenzo, il ponte tibetano di Roccamandolfi, la street art d’autore di Campobasso. L’Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Termoli mi comunica che i numeri sono raddoppiati: 20.147 le presenze di giugno 2021 e 9.370 quelle dello stesso mese del 2020. D’altronde, lo splendido trabucco davanti al quale sfilano tutti, inclusa me, per una foto, in autunno sarà sui barattoli della Nutella per la limited edition “Ti amo Italia”. Insomma un Molise che piace e conquista tutti. E che dimostra sempre più la sua esistenza. Al di là di tutte le battute del caso.