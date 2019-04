Tutti a messa, ma all’uscita è caos di auto: Collina Monforte bloccata per due ore

CAMPOBASSO

Caos di auto questa mattina sul piazzale della Collina Monforte. In molti, infatti, in occasione della Domenica delle Palme hanno voluto recarsi a messa presso la Chiesa di Santa Maria del Monte. In poco tempo, però, il piazzale si è riempito di auto rendendo impossibile una qualsiasi via d’uscita. La necessità di parcheggiare dinanzi la chiesa ha spinto molti a «parcheggiare in maniera selvaggia nella totale incuranza di chi poi avesse necessità di andar via» – ci hanno segnalato alcuni lettori inviandoci anche una foto. Una volta terminata la messa, infatti, si è creato un vero e proprio “groviglio” di auto. «Per circa due ore siamo rimasti prigionieri del Castello e non c’era modo di uscire», ha scritto qualcun altro suggerendo di vietare il transito alle auto sul piazzale almeno nei giorni di festa o quantomeno di garantire la presenza di un vigile che regoli il traffico.