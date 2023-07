Tutti a casa i precari Asrem, la Corte Costituzionale boccia la legge regionale

Doccia fredda per le speranze di stabilizzazione dei precari Asrem: infermieri e Oss.

La Corte Costituzionale ha infatti bocciato la legge regionale numero 7 del 2022, che prevedeva come data ultima per le stabilizzazioni il dicembre di quest’anno. Un termine illegittimo per la Corte Costituzionale perché la legge nazionale prevedeva il dicembre 2022.

A questo punto i precari Asrem, e sono centinaia, ritornano tutti nel limbo dell’incertezza sul loro futuro. Ci vuole una nuova legge regionale, ma anche maggiori capacità di spesa. Che ora appaiono difficili.