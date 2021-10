La Nutella termolese spopola anche a Milano. “Per accaparrarmi l’ultimo vasetto con il trabucco ho rovistato sullo scaffale e poi l’ho visto lì, in fondo in fondo”. Una visione con gli occhi a cuoricino (o per meglio dire a Nutella) quella di Flavio, giovane termolese che da anni vive a Milano e che ha cercato proprio nel capoluogo lombardo quella Nutella che “mi ricorda tanto casa” e che a Termoli evidentemente è introvabile. Lui, invece, l’ha trovata proprio in un centro commerciale vicino Milano, e non ha potuto fare altro che farla sua. “Dopo che sarà finita il vasetto mi ricorderà sempre casa”. In Molise, ma evidentemente anche fuori, è sempre più Nutella mania: in tantissimi quelli che sono alla ricerca del vasetto con il trabucco per immortalare il momento a suon di selfie sui social e stories su Instagram (QUI IL PRIMO ARTICOLO).

Tutti a caccia della Nutella termolese. La gioia di Flavio: "L'ho trovata a Milano"