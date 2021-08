Tutte le risposte sulla rapina nella villa di 50 Cent

Se ti capita di seguire le notizie relative allo showbitz, potresti essere a conoscenza del fatto che, qualche mese fa, 50 Cent è stato vittima di un furto.



A gennaio di quest’anno, infatti, il rapper statunitense ha perso ben tre milioni di dollari. In questo articolo daremo un’occhiata approfondita a questo avvenimento e alle conseguenze che ha avuto per l’artista.

Chi è stato?

Tre uomini, Richard Murphy, Matthew Gale e Travis Villalobos, hanno fatto irruzione in uno degli appartamenti di 50 Cent, da lui utilizzato anche come ufficio, nel New Jersey. In quel periodo, il rapper si trovava in vacanza a Miami.

Non solo hanno portato via il denaro contante, ma sono anche riusciti a sottrarre alcuni diamanti di valore da una cassaforte sbloccata. Sono stati scoperti grazie a un video girato dalla videocamera di sorveglianza, ma solo dopo cinque mesi di indagini, serviti anche a identificare il veicolo.

Nel corso delle indagini, i tre erano stati accusati di vari crimini, fra cui, fra cui complotto in vista di commettere effrazione, condotta criminale, atti vandalici, ricettazione e, ovviamente, furto con scasso.

Quali sono le immediate conseguenze per l’artista?

La rapina avrebbe potuto provocare anche delle conseguenze negative sulla salute mentale del cantante: secondo alcuni studi, le vittime di furti possono arrivare a provare shock, rabbia, tristezza e persino depressione.



Numerosi studi dimostrano che le persone con dipendenza da gioco d’azzardo hanno più probabilità di commettere crimini, ma non sono state effettuate altrettante ricerche che aiutino a capire come queste persone, in genere, reagiscono quando sono vittime. Possiamo solo ipotizzare una forte rabbia e un grande turbamento. I problemi di 50 Cent con il gioco d’azzardo sono noti: non solo ha frequentato molti casinò, ma ha anche fatto scommesse assurde. Come quella volta in cui scommise 750.000 dollari sulla possibilità che Floyd Mayweather leggesse una pagina di Harry Potter…

Detto questo, una perdita di tre milioni di dollari farebbe sussultare chiunque. È una somma che lascerebbe molte persone piene di debiti, ed è un importo di molto superiore a tutto ciò che la maggior parte di noi possiede.

Senza dubbio, 50 Cent ha molti più soldi della maggior parte di noi. Il suo patrimonio è stimato a 30 milioni di dollari, quindi gli restano sicuramente tanti soldi, anche se con la rapina ha comunque perso il 10% del suo patrimonio complessivo. Il suo portavoce ha dichiarato che si aspetta che la somma rubata venga restituita.

Cosa succederà ai criminali?

Un furto di tale entità è un crimine grave, ma i tre uomini non sono ancora stati condannati. Ci sarà un processo e, se verrà riconosciuta l’effettiva colpevolezza, la conseguente permanenza in prigione sarà molto lunga. Un’eventuale buona condotta potrebbe poi abbreviare la pena, ma si tratterebbe comunque di diversi anni.

Ma 50 Cent come sta?

Negli ultimi tempi, 50 Cent ha attraversato qualche turbolenza: dopo che P Diddy ha cominciato a frequentare la sua ex Daphne Joy, ha dichiarato di non essere turbato da questa frequentazione; è anche vero, però, che tra 50 Cent e P Diddy, da sempre, non corre buon sangue.



Infatti, 50 Cent è stato anche accusato di atti vandalici a casa di Joy, a seguito dei quali ha dovuto scontare 30 giorni di servizi sociali e un anno di counseling sulla violenza domestica (oltre a dover pagare una bella multa). Alla luce di ciò, in un certo senso potrebbe essere più comprensivo nei confronti dei ladri che sono entrati a casa sua…

Non possiamo dire, comunque, che la sua vita stia andando a rotoli: il rapper si sta frequentando con Cuban Link, non lesinando regali costosi (come una Mercedes, lo scorso Natale). Insomma, il recente furto (che non è nemmeno l’ultimo subito da 50 Cent) sarà sicuramente difficile da mandare giù. È anche vero che i 3 milioni di dollari potrebbero essergli restituiti e che i tre ladri, una volta dichiarati colpevoli, finiranno dietro le sbarre.