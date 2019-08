«Tutte le manifestazioni siano benvenute»

Esposito (Fi): «La maggioranza ha chiesto di segnalare chi può proporre eventi e non l’ho fatto perché tutti meritano attenzione»

ANTONIO DI MONACO

«Dal giorno dell’insediamento siamo al lavoro per la realizzazione di eventi che proporremo a partire da subito dopo Ferragosto e che si protrarranno fino all’autunno. Lo scorso Consiglio ha infatti approvato, con va- riazione di bilancio, l’attribuzione di 30mila euro per eventi e manifestazioni, Sono stati, invece, immediatamente confermati i contributi per le festività delle contrade (Tappino, San Giovan- nello, Santo Stefano, Santa Maria de Foras) e per il festival del Teatro Popolare, organizzato dall’associazione “Il nostro quartiere San Giovanni”». L’assessore alla Cultura, Paola Felice, lo scorso 1° agosto aveva delineato lo stato dell’arte e le risorse a disposizione per approntare il cartellone estivo di Campobasso che, ad oggi, ancora non è stato stilato. Intanto, la commissione consiliare competente, presieduta dal consigliere di maggioranza M5S, Nicola Giannantonio, e composta da Falasca, Musto, Picone, Scoglietti (M5S) oltre a Chierchia (Pd), D’Alessandro (Lega), Fasolino (Popolari per l’Italia) per l’opposizione, si è riunita lunedì scorso per definire il calendario degli eventi dal 17 agosto prossimo al 10 ottobre.

«La maggioranza – ha raccontato Domenico Esposito, capogruppo di Forza Italia e, pertanto, componente di diritto della stessa commissione, dal suo profilo social ufficiale – ci ha chiesto di segnalare, entro giovedì 8 agosto prossimo (domani, ndr), associazioni e/o organismi privati che possono proporre iniziative o eventi da inserire nella “Stagione Estiva 2019” che hanno deciso di programmare dal 17 agosto al 10 ottobre prossimo. Non mi sono sentito – ha ammesso Esposito – di suggerire una manifestazione rispetto ad un’altra perché ritengo che tutte vadano partecipate. Pertanto, sono ben lieto di rendere pubblico l’intendimento del- l’amministrazione e, per questo, esorto e invito ogni soggetto privato e pubblico presente sul territorio comunale a formalizzare, al Comune di Campobasso – ha concluso il capogruppo forzista – richiesta di cofinanziamento o patrocinio oneroso per iniziative ed eventi che hanno in animo di organizzare e realizzare nel periodo indicato». Naturalmente, chiunque voglia farlo liberamente (magari senza essere “indicato” da nessuno per mantenere lo spirito di spontaneità che dovrebbe caratterizzare queste iniziative) sarebbe il benvenuto perché contribuirebbe a rendere più piacevole quest’ultimo scorcio d’estate e inizio d’autunno per tutti i residenti e gli ospiti presenti in città e, a maggior ragione, per le spese importanti da affrontare e il rispetto di procedure burocratiche piuttosto impegnative.