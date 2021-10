Tutta San Giacomo con Della Porta: “Tanti i progetti ma ora si deve salvare l’ospedale”

Se Costanzo Della Porta ha una certezza nel day after la rielezione a sindaco di San Giacomo degli Schiavoni è che “non pensavo sarebbero andate a votare tutte queste persone. Nel 2016 con due liste votarono 948 persone, adesso con una sola lista 848”. Numeri importanti per San Giacomo, piccolo paese alle porte di Termoli che ha deciso di ridare la sua fiducia al sindaco (e coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia) che non ha avuto alcun avversario… se non il quorum dell’elezione. Sì perché, con una sola lista in corsa, l’unico sbarramento era quello del 40% che impone la normativa Covid di persone che dovevano materialmente andare a votare. Pena il commissariamento dell’Ente. E con il 100% dei voti ottenuti adesso Della Porta può guardare al futuro.

“Sicuramente il paese mi stima e questa è una cosa che serberò nel mio cuore per sempre”, racconta al telefono del Quotidiano del Molise. Se gli si chiede se avesse idea che avrebbe corso da solo risponde con tranquillità “non mi sono proprio preoccupato di questo dettaglio. Io ho presentato la mia lista senza pensare a quello che avrebbero fatto gli altri. Sono andato avanti per la mia strada, continuando a lavorare fino all’ultimo per il mio paese”.

Un lavoro che adesso continuerà con la stessa caparbietà dei cinque anni appena trascorsi. I progetti in cantiere sono tanti: da quelli ‘macro’ “come il secondo lotto funzionale della scuola che comprenderà la palestra, il piano terra, il micro nido e l’infanzia, al progetto per il dissesto idrogeologico e l’assesto viario urbano, fino al rifacimento dell’illuminazione pubblica al Led sia per il paese che per contrada Ponticelli”, senza tralasciare quelli più piccoli “che poi fanno parte della vita quotidiana di un paese come San Giacomo”.

Sotto la lente di Della Porta (come già affermato dalla neo sindaka di Casacalenda Sabrina Lallitto in questa intervista) c’è il reperimento di fondi dal PNRR “attraverso progetti che coinvolgano tutto il territorio”, ma, soprattutto, c’è la difesa della sanità pubblica e dell’ospedale San Timoteo di Termoli.

“Quella è la prima iniziativa in cantiere – ribadisce – la priorità assoluta. Con gli altri sindaci ci vedremo anche l’8 ottobre per la Conferenza dei Sindaci durante la quale si parlerà proprio di sanità”, un tema cruciale che aveva spinto Della Porta e gli altri sindaci del Basso Molise a ricorrere al Tar contro il piano di chiusura del punto nascita dell’ospedale termolese.

“Con i sindaci del territorio dobbiamo iniziare delle azioni sinergiche che riescano a valorizzare tutto il territorio”. Il rischio, sempre più concreto alla luce degli ultimi dati che sono stati diramati nei giorni scorsi, è quello dello spopolamento. Un rischio che il Molise non si può proprio permettere di correre. (Mic. Bev.)