Tutta Pozzilli per l’ultimo saluto a Lucia Fantauzzi

Lacrime, dolore e cordoglio questa mattina, a Pozzilli, a Santa Cristina per l’ultimo saluto a Lucia Fantauzzi che ha perso la vita venerdì mattina (clicca QUI per leggere l’articolo) , nel terribile incidente avvenuto al passaggio a livello di via dell’Elettronica, sulla linea ferroviaria Campobasso-Venafro, nei pressi del nucleo industriale di Pozzilli.

Sui volti la tristezza e le lacrime per una mamma strappata troppo presto alla vita, a soli 46 anni, e che lascia due figli piccoli e il marito, un onesto lavoratore di Pozzilli.