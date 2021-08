“Tutta la vita da vivere”. Oggi pomeriggio a Capracotta

Tutta la vita da vivere per le Edizioni Graus, il titolo del nuovo romanzo di Francesco Paolo Tanzj che verrà presentato alle ore 18.00 di oggi, a Capracotta. La Scaletta di Pazza Falconi è il luogo scelto per questo incontro letterario, uno degli angoli più accoglienti del paese alto molisano che si distingue per attività culturali, ambientali e per proposte di crescita sociale. Il libro, dopo i saluti del sindaco Candido Paglione, verrà presentato da Maria Stella Rossi che oltre a relazionare sul volume porrà delle domande allo scrittore Tanzj. E’ un romanzo che costruisce, seguendo una trama interiore che si intreccia alla realtà fatta di ricordi e di nuove realtà, le vicende del protagonista Sandèr Trieco tracciando percorsi memoriali come possibile chiave che contribuisca a fare chiarezza sul suo percorso esistenziale che oscilla tra il desiderio del cambiamento e il lasciare che la vita sia a decida, come citano i versi tratti dallo Zenrin Kushu “Sedendo quietamente, senza far nulla / viene la primavera, e l’erba cresce da sé.” Le amicizie, i luoghi, gli affetti familiari, l’incessante colloquio con se stesso, sono parte di questo romanzo che si pone tra le opere più interessanti scritte da Francesco Paolo Tanzj di cui va ricordata la costante frequentazione con la letteratura che lo ha visto autore di raccolte di poesie, di saggi, di video-poesia e di romanzi. Sarà presente all’evento anche il noto poeta e critico letterario Sabino Caronia.