Tutta la comunità di Capriati ai funerali di Vincenzo

A Capriati a Volturno, nel giorno dei funerali in piazza, l’intera comunità si è stretta intorno ai familiari di Vincenzo Testa, il carabiniere di 46 anni che ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto lungo la statale Casilina, nei pressi del cimitero comunale di Venafro.

Vincenzo era «un giovane per bene, legato alle sue radici e alla sua famiglia. Noi ora possiamo solo pregare e solo la fede aiuterà la famiglia di Vincenzo a superare questa ennesima prova. Stringiamoci tutti intorno ai suoi familiari con una preghiera speciale, che Vincenzo possa illuminare il nostro cammino terreno con il suo sorriso che non si cancellerà mai in quelle persone che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e di amarlo».

Queste le parole del parroco del paese, don Girolamo Dello Iacono, che sta cercando di accompagnare spiritualmente amici e familiari in questa immane tragedia che ha causato la morte del giovane concittadino, un ragazzo ben voluto da tutti in tutto il comprensorio e definito da chiunque come una persona “bella”, solare, legata alla sua famiglia e al suo lavoro.

In segno di rispetto e cordoglio, il sindaco di Capriati a Volturno, Rocco Marcaccio, ha voluto “fermare” il paese e invitare tutti al raccoglimento e alla preghiera nei confronti dei familiari di Vincenzo: «Il sindaco, l’Amministrazione comunale e la comunità Capriatese tutta – si legge in una nota – si stringono alla famiglia Testa per testimoniare la stima e l’affetto nei confronti di Vincenzo.

Capriati perde una delle persone più belle della nostra collettività la cui vita è stata sempre improntata ad onestà e laboriosità. Giovane di alto valore morale che lascia un vuoto incolmabile. Riposi in pace».