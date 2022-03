Tutela tartufo, Federico: “Nessuna esclusione del Molise, manca il marchio d’identità regionale”

Il deputato del M5S parla di “polemiche infondate” e precisa: “Per superare l’ambiguità, servirà approvare la proposta di legge regionale ad hoc che ha come relatore il consigliere Nola del M5S”

“Vorrei rassicurare i raccoglitori e i produttori molisani di tartufi: in Senato al vaglio non c’è alcuna proposta che intende escludere il Molise dalla tutela del tartufo che è e resta patrimonio dell’economia regionale”. Lo ha affermato il deputato molisano del M5S, Antonio Federico, in merito al disegno di legge di iniziativa parlamentare al momento in discussione in commissione Agricoltura al Senato.

“Il ddl – ha spiegato – disciplina, tra le varie attività, la cerca, la raccolta e la coltivazione. L’articolo 6, per questo, prevede un elenco delle specie e delle varietà tartuficole che possono essere raccolte e destinate al consumo nel territorio nazionale. Nell’elenco, si legge, figurano anche il ‘Tuber magnatum Pico, detto volgarmente tartufo bianco pregiato (o anche tartufo bianco del Piemonte o di Alba e tartufo banco di Acqualagna)’ e ‘il Tuber melanosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero pregiato (o anche tartufo nero di Norcia o di Spoleto)’. Questo, però, non vuol dire che sono sottoposti a tutela i soli tartufi del Piemonte o dell’Umbria, perché la tipologia del tuber magnatum, ad esempio, è presente anche in Molise”.

Per Federico, “per superare questa ambiguità, infatti, basterebbe avere un marchio identificativo del tartufo molisano. E questo potrà avvenire quando il Consiglio regionale approverà la proposta di legge che ha come relatore il consigliere del M5S, Vittorio Nola. La proposta, tra le altre cose, istituisce appunto un marchio di identità per i tartufi raccolti sul territorio regionale e ha già avuto l’ok in commissione. Ora, quindi, l’auspicio è che arrivi subito in Aula per essere discussa e varata”.

Inoltre, “ai fini del disegno di legge in discussione in Senato è molto probabile che i nomi di Alba e Norcia presto spariranno, perché non riconosciuti dall’Unione europea come denominazione d’origine in quanto privi dei relativi disciplinari. Insomma – ha concluso Federico – il tartufo molisano resta tutelato anche nella proposta al vaglio, quindi ritengo semplicemente infondate, se non inutili, le polemiche di queste ore sul tema”.