“Tutela sanitaria dello sportivo”, venerdì convegno ANSMeS

L’aula magna del Liceo Scientifico “A. Romita” di via Facchinetti a Campobasso, gentilmente concessa

dalla Dirigente scolastica Anna Gloria Carlini, sempre sensibile ad accogliere appuntamenti inerenti temi di

stretta attualità, ospiterà venerdì 8 ottobre prossimo alle 16.30 il convegno dedicato alla “Tutela sanitaria

dello sportivo”, organizzato dal comitato regionale dell’Associazione Nazionale Stelle, Palme e Collari

d’Oro al Merito Sportivo di Coni e Cip con il patrocinio dell’Ussi Molise e del partner nazionale La

Molisana.

Il tema che riguarda gli sportivi nel senso più ampio del termine, senza distinzione d’età e disCiplina, tra

agonismo e dilettantismo, verrà sviscerato a livello normativo, pratico ed operativo dal Dottor Michele

Laudizio, medico dello sport Asrem per tanti anni e socio ANSMeS.

Salute e tutela sanitaria l’argomento proposto, tra l’altro punto cardine della mission statutaria

dell’associazione.

Il convegno si svolgerà nel pieno rispetto delle normative vigenti anti-Covid e previo possesso del green-pass

per coloro che vorranno partecipare.