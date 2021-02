Tutela della Sanità Pubblica, pubblicato l’avviso per la costituzione dell’Assemblea della Consulta cittadina dei servizi socio-sanitari

Il Comune di Campobasso, attraverso una determina dirigenziale firmata dal Dirigente del settore delle Politiche Sociali, dott. Vincenzo De Marco, ha provveduto a far pubblicare, in data 16 febbraio 2021, l’avviso pubblico per la presentazione della domanda di ammissione all’Assemblea della Consulta cittadina dei servizi socio-sanitari per la tutela della sanità pubblica.

Questo organismo è costituitoin attuazione di quanto previsto all’art 54 dello Statuto comunale, con lo scopo di riconoscere la sanità pubblica quale importante e insostituibile presidio per il benessere dei cittadini, poiché essa è finalizzata alla salvaguardia della salute intesa come fondamentale diritto dell’individuo e bene primario della collettività.

La Consulta rappresenta una sede di confronto, di elaborazione di idee, pareri, iniziative e progetti e in generale di promozione dei diritti che concorrano a garantire le migliori condizioni di vita dei cittadini

Essa dura in carica cinque anni.

Possono presentare istanza di ammissione alla Consulta:

le persone fisiche, che abbiano compiuto la maggiore età, solo in qualità di rappresentante delle associazioni di volontariato, Enti senza fine di lucro, associazioni e/o organizzazioni di cui alla successiva lett. b); le Associazioni di volontariato (iscritte all’Albo regionale o a quello comunale), Enti senza fine di lucro, associazioni e/o organizzazioni che hanno competenza o interesse sulle materie inerenti la salute, il cui atto costitutivo sia coerente con le finalità della Consulta in parola e che sia rappresentativo dei cittadini utenti dei servizi ed altri organismi del Terzo Settore che abbiano la propria sede legale od operativa nel Comune di Campobasso.

Tali soggetti designano, nella domanda, un proprio rappresentante in seno alla Consulta, che sia in possesso dei requisiti di cui alla precedente lett. a).

La domanda, redatta su apposito modello predisposto dal Settore Politiche Sociali, deve essere: inviata, a mezzo PEC all’indirizzo: comune.campobasso.protocollo@pec.it, nel termine di 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso. Non è ammessa la consegna a mano.

Il modello della domanda è reperibile, insieme al Regolamento della Consulta, sul sito web del Comune e presso lo Sportello del Settore Politiche Sociali, in Via Cavour, n. 5.

Responsabile del procedimento è la Dr.ssa Raffaela Rosa.