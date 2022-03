Tutela degli animali domestici, 17 controlli pressi gli ambulatori veterinari

Diciassette controlli presso gli ambulatori veterinari della regione Molise con delle lievi carenze igienico-sanitarie e strutturali sanate tempestivamente a seguito di prescrizioni.

E’ quanto venuto fuori dai controlli eseguiti dai carabinieri del Nas di Campobasso nell’ambito di accertamenti sulla tutela degli animali domestici.

“Si è accertato – rendono noto i Nas – che le strutture non sono state sottoposte a controllo periodico quinquennale da parte dell’Asrem per cui si è chiesto alle Autorità di provvedere urgentemente in tal senso per l’aggiornamento delle Autorizzazioni e la verifica del mantenimento dei requisiti obbligatori”.