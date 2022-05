Tutela ambientale e risorse energetiche, a Venafro convegno dell’Ordine degli ingegneri

Non più di 100 anni ci separano dall’esaurimento delle riserve di combustibili fossili. Le fonti di energia rinnovabile, che provengono direttamente dalla Terra e non solo, non inquinano, si rigenerano e sono la giusta risposta a una trasformazione ambientale sempre più repentina e drammatica. Rimangono dunque pochi decenni per costruire un’alternativa valida, e che vedrà probabilmente un notevole contributo delle fonti rinnovabili, rivelatesi già concorrenziali

con il petrolio e che in Paesi come l’Austria coprono il 60% del fabbisogno di elettricità. Resta più incerto il contributo che potrà arrivare dall’energia nucleare, combattuta da molti per le ben note questioni legate alla sicurezza e allo stoccaggio delle scorie. A riguardo se ne discuterà presso al

Palazzina Liberty di Venafro. Un convegno incentrato sullo studio di nuove tecnologie e

prospettive di sviluppo nel panorama, alla luce dei recenti scenari social politici ed economici del

contesto europeo e mondiale. Per saperne di più, gli organizzatori vi danno appuntamento sabato 4 giugno 2002 alle ore 17:30. Programma:

induce Dott. Paolo Spina – presidente della Camera di Commercio del Molise.

Interverranno:

Prof. Dott. Vincenzo de Felice – Professore ordinario di Chimica Generale e Inorganica – Dipartimento di Bioscienza e Territorio, Università degli Studi del Molise di Pesche;

Prof. Ing. Giorgio Buonanno – professore ordinario di Fisica Tecnica e Gestione Energetica dei rifiuti ed inquinamento dell’aria, Università di Cassino e del lazio Meridionale e Queensland University of Tecnology (Australia);

Dott. Ing. Giovanni Cané – Presidente emerito dell’ordine degli Ingegneri della Provincia di Isernia;

Dott. Vincenzo Granata – Responsabile R.E.P. Italia S.r.l. con sede in Rimini (RN, responsabile del progetto di sviluppo innovativo per impianti Pirolitici ad alta efficienza, per la produzione energetica e la co-produzione di idrogeno;

Dott. Ing. Marciano Oliva – Energy Manager, tecnico progettista esperto di impianti e sistemi energetici speciali per il settore Civile ed industriale, collaboratore tecnico nel progetto di sviluppo innovativo per impianti Pirolitici ad alta efficienza, per la produzione energetica e la co-produzione di idrogeno per la R.E.P. Italia S.r.l..

Parteciperanno all’incontro: On. Silvia Fregolet – VIII Commissione ambiente, territorio e

lavori pubblici del parlamento italiano; Avv. Alfredo Ricci, Presidente della Provincia di Isernia e Sindaco del comune di Venafro; On. Dott. Aldo Patriciello – Europarlamentare; On. Ing. Antonio Federico – Membro della commissione Ambiente; Dott. Donato Toma – Presidente della Regione

Molise; Dott. Ing. Francesco Roberti Presidente Amministrazione Provinciale di Campobasso; Dott.

Vittorio Nola – Vice Presidente Commissione Consiliare Sviluppo Economico.