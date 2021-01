Nessun tentennamento, nessun calo di tensione. Il Lupo, pieno di novità in partenza, domina il Porto S.Elpidio riprendendosi di forza la vetta della classifica con due match ancora da recuperare. Il pareggio del Castelnuovo Vomano chiude un pomeriggio perfetto per il Campobasso ridisegnato (bene) da mister Cudini, tra conferme (Candellori, in primis) e risposte da chi fino a questo momento è stato impiegato meno. Di Domenicantonio – al primo centro stagionale – non fa rimpiangere Esposito. Stessa intensità per gli altri protagonisti in cerca di minutaggio, che lanciano un messaggio: i rossoblù hanno una rosa profonda, cui attingere in sicurezza.

Approccio convincente: il Campobasso detta subito legge. Terza partita in otto giorni e Cudini decide di operare il primo importante turn-over della stagione. Sbardella fa rifiatare Menna al centro della difesa, Bontà parte dalla panchina per far posto a Tenkorang. Novità di rilievo anche in avanti: Esposito riposa almeno inizialmente, dentro Di Domenicantonio. Si rivede infine Zammarchi, con inserimento di Piga tra i pali. Dall’altra parte schieramento abbottonato per il fanalino di coda Porto S.Elpidio di Di Giacomi, tra i quali figura al centro della difesa Mattia Ravanelli, figlio dell’ex attaccante della Juventus. Prima grossa occasione per i Lupi al 7′: dalla destra cross di Di Domenicantonio, sponda di Zammarchi e Cogliati da due passi non riesce a ribadire in rete. I minuti scorrono e il dominio totale da parte dei rossoblù diventa evidente. Paziente, il Lupo, che al 22′ riesce a vincere le resistenze della difesa locale dopo un lungo presidio nella meta campo avversaria: il tiro cross velenoso diretto sul secondo palo è di Candellori, nessuno tocca e Cavalieri è battuto. I locali si (intra)vedono solo al 29′ nell’unica blanda sortita della prima frazione: punizione di Palladini dalla lunghissima distanza. Palla altissima sulla traversa. L’undici di Cudini controlla senza patemi la partita, rendendosi ancora pericoloso al 44′: triangolo Vanzan-Candellori, palla a Brenci che calcia con potenza ma senza precisione. Agli archivi 45′ in cui il risultato sta senza dubbio stretto al Campobasso.

Lupi determinati, niente sconti all’avversario. La ripresa inizia così come si era concluso il primo tempo. Al 4′ gara già in ghiaccio: palla in verticale per Candellori, quest’ultimo guarda al centro ed è un gioco da ragazzi per un positivo Di Domenicantonio infilare Cavalieri. Timida reazione dei locali al 7′: Spagna scalda le mani a Piga con un tiro dalla distanza. Non c’è traccia del Porto S.Elpidio che nella sfida dello scorso anno al ‘Romagnoli’ almeno nel primo tempo mise in difficoltà i rossoblù. Merito di un undici di Cudini mai sotto ritmo e sempre sul pezzo. Al 26′ punizione di Candellori dal vertice sinistro dell’area: Cavalieri respinge con i pugni in angolo. Poi è la volta dei cambi, in proiezione Rieti. Entrano Esposito, Capuozzo e Bontà (subito pericoloso con una bella rovesciata a lato). Tirano il fiato Candellori, Cogliati e Vanzan. Nel finale c’è gloria anche per i giovanissimi Mancini e Di Maio, che fanno il loro esordio in un contesto sereno e di assoluto controllo. Il Campobasso accoglie il triplice fischio finale con una vetta ritrovata e un’altra prestazione in crescendo. Mercoledì al ‘Romagnoli’ il match che può far decollare definitivamente la stagione fin qui migliore degli ultimi anni. Con il neo, ormai consolidato, di uno stadio senza pubblico. L’entusiasmo del tifo resta affidato, purtroppo, solo all’immaginazione. L.L.

ATL. P.S. ELPIDIO (5-3-2): Cavalieri, Ferri (71’Gusteri), Aliffi, Palladini (59’Bordi), Ravanelli, Rosettani (66’Vitali), Pierdomenico, Cesetti, Zira, Marcattili (53’Orazi), Spagna. A disposizione: Faini, Cinesi, Quinzi, Raffaeli, Giuli. Allenatore: Gianluca Di Giacomi

CAMPOBASSO (4-3-3): Piga, Fabriani, Vanzan (82′ Capuozzo), Brenci (87’Mancini), Sbardella, Dalmazzi, Tenkorang, Candellori (82′ Bontà), Cogliati (76′ Esposito), Di Domenicantonio, Zammarchi (90’Di Maio). A disposizione: Raccichini, Menna, Martino, Martinucci. Allenatore: Mirko Cudini

Arbitro: Pacella di Roma 2

MARCATORI: 22′ Candellori, 49′ Di Domenicantonio