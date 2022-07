Turni e organico carente, al Cardarelli serve una cura drastica

Nella U.O.C. di Medicina Fisica e Riabilitazione sono assegnati e prestano servizio 9 Infermieri di cui 6 sono turnisti 24 ore su 24, altri 3 per cause di esenzioni per particolari motivi patologici e/o perché adibiti a “referenti” degli infermieri fuori turno (cd Facenti funzioni di coordinamento) non svolgono turni ma effettuano un solo turno su 3 peraltro negli ambulatori e in Dh.



Durante la fruizione delle ferie estive un infermiere è risultato positivo al Covid 19 nella giornata del 4/7/2022, i turni dei restanti 4 sono stati articolati sulle 12 ore senza che sia stata emanata una disposizione ufficiale e in completo disaccordo del personale turnista. Questa situazione si era già verificata a giugno e tempestivamente comunicata alla direzione sanitaria di presidio senza avere riscontro o soluzioni alla problematica.



La problematica è ulteriormente aggravata dal fatto che nel turno pomeridiano e notturno non è presente neanche il personale di supporto per le attività ad esso collegate e che ricadono sull’infermiere di turno con conseguente dimensionamento.



La stessa situazione ci viene segnalata nella U.O. di Ortopedia dove numerosi sono attualmente i casi di positività al Covid (5 Infermieri) e quindi anche in questo caso costretti a svolgere turni da 12 ore in un contesto in cui si lavora a 2unità per turno e dove solo per poche ore c’è stato il blocco dei ricoveri.

Considerati i rischi a cui vanno incontro gli operatori durante l’esercizio delle loro funzioni.

Per tali motivi, la Cgil Funzione Pubblica del Molise, con una nota inviata alla direzione Asrem chiede:

1) l’assegnazione di personale Oss e infermieristico nelle 2 unità suddette;

2) di revocare immediatamente tale articolazione dei turni di lavoro ponendo in essere interventi di tipo organizzativo (es. accorpamenti di UO) al fine di eliminare immediatamente la turnazione a 12 ore.

In caso di riscontro negativo la scrivente organizzazione si vedrà costretta a porre in essere tutte gli atti che possano garantire e tutelare la sicurezza dei lavoratori.