Turni di 12 ore negli ospedali, insorgono i sindacati: chiesta la revoca

Nel frattempo torna il divieto di accesso nei nosocomi regionali per parenti e visitatori

Le richieste sono due: da un lato un incontro concertazione con l’Asrem, dall’altra parte una modifica immediata al documento con cui il direttore sanitario dell’Asrem, Evelina Gollo, ha modificato l’orario di servizio per gli operatori sanitari aumentandolo a 12 ore.

La decisione è stata assunta sulla base dei contagi che sono in netto aumento anche in Molise e per evitare che il movimento del personale possa causare ulteriori contagi anche all’interno degli ospedali.

Una decisione che era stata già assunta durante la prima ondata della pandemia ma che, stavolta, è stata contestata dai sindacati dei lavoratori che in una nota inviata al direttore generale Oreste Florenzano hanno espresso vivo disappunto.

“Le scriventi organizzazioni sindacali esprimono vivo disappunto in merito alla decisione assunta dall’Asrem che modifica l’articolazione dell’orario di servizio del personale sanitario prevedendo il raddoppio del numero di ore di lavoro giornaliero.

In attesa di questo incontro si chiede la revoca immediata del provvedimento assunto perché lesivo dell’integrità psico-fisica dei dipendenti già abbastanza provati dall’inizio della pandemia da Covid-19”.

Torna il divieto di accesso in ospedale per parenti e visitatori

Nel frattempo, così come nelle prime fasi della pandemia, è tornato negli ospedali molisani anche il divieto di accesso ai reparti per i parenti e i visitatori. Saranno possibili solo delle deroghe autorizzate in caso di necessità.