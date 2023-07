Turisti in città, apre domani l’Infopoint nel centro storico d’Isernia

Domani 12 luglio, alle ore 11, in corso Marcelli 287, sarà inaugurato il nuovo Infopoint Turistico del Comune di Isernia, con l’obiettivo di fornire assistenza ai visitatori e promuovere le attrattive del nostro territorio.

Il punto informativo verrà gestito dal personale delle borse lavoro e sarà parte integrante di un progetto dei giovani del servizio civile.

L’apertura dell’Infopoint rappresenta un significativo passo avanti nel miglioramento dell’accoglienza turistica in città, che punta a offrire un servizio di assoluta qualità. È una iniziativa che testimonia l’impegno del Comune per la valorizzazione del suo patrimonio culturale e naturale, promuovendo la conoscenza e l’apprezzamento delle sue bellezze.