Turisti dal nord in Molise: “Regione bellissima, ma il turismo va potenziato”

Un Molise “meraviglioso e che consigliamo assolutamente di visitare” da un lato ma dall’altro lato uno sviluppo turistico che è ancora carente nella nostra regione. E’ questo il bilancio che un gruppo di turisti provenienti dal Veneto hanno fatto del Molise. Come tutti gli anni inizia a riempirsi l’area camper di Termoli, realizzata anni da dal Comune per offrire un luogo di “soggiorno” ai camperisti. E, come tutti gli anni, l’area camper ha iniziato a riempirsi di turisti. “Siamo venuti in Molise perché ne abbiamo sentito parlare e letto molto bene e dobbiamo dire che ci è piaciuto tantissimo. E’ stata una bella vacanza: abbiamo visitato Campobasso, Isernia, Agnone, Ferrazzano, Altilia, Termoli, tutti luoghi bellissimi. Se c’è una pecca è a livello di infrastrutture turistiche. Ci siamo persi diverse volte ed è stato difficoltoso per noi trovare delle indicazioni. In compenso, però, le persone sono gentilissime e ci hanno sempre molto aiutato. La viabilità è buona ma c’è poca segnaletica, così come i siti archeologici sono bellissimi ma purtroppo li abbiamo trovati chiusi e senza le guide. Manca una pista ciclabile per collegare tutta la costa”.

Ad influenzare per il momento l’arrivo dei turisti è stata l’emergenza Covid-19 come spiega il gestore della struttura. “I turisti esteri di solito arrivano quando fa poco caldo, quindi aprile e maggio e quest’anno eravamo ancora chiusi causa Covid. Speriamo che arrivi qualcuno a settembre e ottobre. Nel frattempo abbiamo il turismo italiano e soprattutto quello delle zone limitrofe come Campobasso, Benevento, Foggia e San Severo. La speranza è anche che il Comune vada a potenziare i collegamenti con il centro di Termoli perché qui a Rio Vivo siamo sempre stati considerati di serie B”.