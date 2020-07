“Turista a Filignano”, 400 richieste da tutta Italia

Chiuso bando per soggiorni gratis in paese. Venerdì primi arrivi

Quattrocento richieste da tutta Italia per trascorrere una settimana gratis in hotel a Filignano. E’ il dato acquisito dal consigliere comunale delegato al Turismo, Daniele Di Meo, alla scadenza del bando “Turista a Filignano” che offre camera e colazione dal 17 luglio al 25 settembre. Venerdì prossimo i primi arrivi da Roma, Brescia, Potenza, Bologna, Empoli. L’hotel mette a disposizione cinque camere a settimana per il mese di luglio, due ad agosto e cinque a settembre. «Per questo – ha detto Di Meo all’Ansa – non possiamo accettare tutte le richieste ricevute e abbiamo deciso di seguire l’ordine di arrivo delle mail fino a completamento dei posti a disposizione». I turisti saranno accolti da Di Meo e il sindaco Federica Cocozza con un brindisi e la consegna di brochure del Molise per una panoramica su tutti i luoghi simbolo della regione da visitare nella settimana di permanenza a Filignano. Sono previste anche visite al Pnalm, di cui Filignano fa parte, alle mulattiere e ai musei del paese.