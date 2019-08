Turismo, reputazione delle regioni online: Molise “bocciato”

Demoskopika ha stilato la classifica delle regioni con riferimento alla promozione turistica social e web. Secondo la Regional Tourism Reputation Index per il 2019 il Molise è fanalino di coda con 91,7 punti. La nostra regione si colloca, quindi, al 20esimo ed ultimo posto della classifica per quel che concerne la costruzione della reputazione turistica della regione. In particolare, l’indicatore “TripAdvisor confidence destination”, ideato da Demoskopika, ci colloca nel range delle località con minori resoconti sull’esperienza di viaggio con 88,4 punti, dopo Valle d’Aosta (89,5 punti) e Basilicata (89,5 punti).

Unica nota positiva del rapporto è sulla valutazione del sistema ricettivo, nell’ambito del quale il Molise si piazza a metà classifica per quel che concerne la reputazione degli hotel presenti sui motori di ricerca: “Booking” e “Expedia”. Un dato che deriva dal rapporto tra le strutture valutate dagli ospiti sul totale di quelle trovate sui due siti, in base al social rating ‘buono’.