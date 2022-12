Turismo, Primiani: se mancano servizi, gli spot promozionali sono la ciliegina senza torta

“Fin dal primo giorno di legislatura ho portato avanti l’impegno per riformare e valorizzare il turismo in Molise, perché questo settore è una leva fondamentale per lo sviluppo della regione e per favorire l’occupazione”.

Così in un post su facebook il consigliere regionale dei 5 Stelle Angelo Primiani che continua spiegando come “dopo anni di incontri con enti, associazioni, volontari, e ascoltate le loro richieste, abbiamo portato in Aula l’impellente esigenza di riformare il settore. Con l’approvazione della legge n.20 del 2022 siamo riusciti a raggiungere un importante risultato per il Molise, perseverando con il nostro impegno per creare più servizi turistici.

Per cui la Regione riconosce e sostiene l’istituzione degli IAT (Uffici di Informazione e Accoglienza Turistica) che hanno l’obiettivo di creare una rete capillare su tutto il territorio. Parliamo di sportelli fisici presenti in ogni Comune dove i visitatori potranno ricevere le informazioni necessarie sul nostro patrimonio turistico-culturale. Inoltre avranno la giusta accoglienza con itinerari turistici a misura delle proprie esigenze.

È un primo passo, ma c’è ancora tanto da fare. Ora attendiamo la regolamentazione degli uffici della Giunta regionale per dare concretezza agli IAT.

Per rilanciare il settore, sviluppare l’economia e creare occupazione non è sufficiente puntare solo sulla promozione turistica. Lo dimostrano gli infopoint allestiti nelle principali stazioni delle città italiane e diventati luoghi surreali, per la maggior parte chiusi al pubblico dov’è impossibile consultare brochure e avere dettagli sulle più importanti destinazioni molisane.

Ecco perché continuiamo a ribadire che un turismo senza servizi diventa solo la ciliegina senza torta”.