Turismo, presentato il nuovo logo: trasformare le criticità in opportunità (VIDEO)

“Il brand che presentiamo nasce dalla nostra storia, dalla nostra identità, da quello che siamo”. Così l’assessore Cotugno ha introdotto, nella mattinata odierna, la presentazione del nuovo logo del turismo molisano. La presentazione presso l’Auditorium di Palazzo Gil a Campobasso. Presenti il presidente della Regione Molise, Donato Toma, e l’assessore al Turismo, Cultura e Marketing territoriale, Vincenzo Cotugno. All’incontro anche i rappresentanti di Sviluppo Italia Molise, agenzia affidataria del Piano strategico regionale per lo sviluppo del turismo, e di Suggesto, società vincitrice del Bando internazionale per la comunicazione del Piano.

“Avevamo bisogno di una immagine netta definita. Passare dal segno al sogno – ha detto il presidente Donato Toma – L’appuntamento odierno è la dimostrazione che stiamo mettendo in campo tante iniziative legate al turismo e alla cultura. C’è un dispiegamento non indifferente di uomini e di forze. Servizio di La 7 la scorsa settimana è stato l’ultimo atto di una serie di programmi che hanno dato visibilità al territorio. Stiamo lavorando – ha concluso Toma – perché il Molise è una terra che ormai attrae turisti tutto l’anno. In regione c’è tanto per crescere ancora. Stiamo trasformando le nostre criticità in opportunità”.

“Oggi presentiamo il primo step – ha detto invece l’assessore Cotugno – e il nuovo logo, entrambi destinati alla promozione turistica della nostra regione. Il Brand che oggi presentiamo nasce dalla nostra identità, dalla nostra storia, da quello che siamo. Affiancheremo a tutto ciò una campagna di promozione forte. Per il 2021 abbiamo previsto una campagna di comunicazione – ha detto ancora Cotugno – nazionale e regionale”.

