Turismo Molise: com’è stato il 2022?

La vocazione culturale e turistica del Molise, come noto, è decisamente elevata, sviluppatasi significativamente negli ultimi anni per dare nuovo impulso e vigore al PIL regionale. I risultati dell’ultimo quinquennio, nonostante la pandemia, sono stati decisamente confortanti, grazie anche ad investimenti significativi stanziati a livello regionale.

Ed i frutti di questa operazione di rilancio “turistico-culturale” del Molise hanno raggiunto il loro “picco” nel 2021, quando, nonostante alcune restrizioni ancora in vigore, il turismo ha ripreso slancio, soprattutto nel periodo della “bella stagione”, in tutto il nostro Stivale. Ed anche le mete turistiche molisane ne hanno tratto beneficio, con un significativo aumento di presenze.

Entroterra in flessione, turismo marittimo ancora in crescita

Inutile negare, tuttavia, come le restrizioni per il turismo al di fuori dei confini nazionali abbiano giocato un ruolo, in accezione positiva, per la nostra regione. La maggior parte dei turisti, quasi la totalità, erano connazionali provenienti da altre regioni, pronti a visitare le più belle località montane e marittime del nostro Molise, oltre ad alcune perle dell’entroterra famose anche al di là dei confini italiani.

Oltre alle bellezze naturali ed artistiche, chi ha visitato il Molise è rimasto fortemente impressionato dall’ospitalità ricevuta e, soprattutto, della bontà della cucina molisana, che, va ricordato, ha dato alla luce cavatelli e fusilli, tipologie di pasta presenti nelle case di tutti gli italiani: gustare le prelibatezze della cucina molisana in qualche tipica trattoria locale con amici o parenti, o per una serata stravagante in compagina di una Escort Isernia, è un rito irrinunciabile per i visitatori della nostra regione.

Investire nella cultura e nel turismo, quindi, è un passo ineluttabile per la nostra regione, che può fare da traino al PIL molisano. Il 2022 appena andato in archivio, tuttavia, non ha confermato pienamente gli straordinari risultati fatti registrare nel 2021, anche se il calo, fortunatamente, non è stato marcato ed ha riguardato, in buona sostanza, solo una parte della nostra regione.

Va fatto un distinguo, infatti, tra le aree interne e quelle costiere: le prime, dopo un 2021 oltre le più rosee aspettative, hanno visto calare le presenze turistiche, con numeri, tuttavia, superiori rispetto a svariate annate “pre-covid”, che confermano, in buona sostanza, la tenuta – seppur in flessione – del turismo dell’entroterra molisano, certamente non agevolato dalla riapertura del turismo verso le località straniere.

Turismo in Molise, trend in crescita grazie anche agli ingenti investimenti

Non c’è stato alcun calo, invece, per quanto concerne il turismo verso le località marittime, dove il trend delle presenze è risultato in crescita rispetto al 2021, confermando la bontà della proposta turistica tipicamente estiva della nostra regione, il cui gradimento cresce significativamente anno dopo anno.

Una fetta significativa di turisti, infatti, decide di replicare la vacanza sulla costa molisana, ad ulteriore testimonianza di come le strutture ricettive locali siano all’altezza della situazione e offrono al visitatore un’esperienza davvero unica ed emozionante, accompagnandolo con discrezione ed attenzione alla scoperta del bellissimo mare molisano.

Gli investimenti della Regione Molise, quindi, sembrano dare i loro frutti, anche se bisogna fare ancor meglio per consolidare ed ampliare le presenze in tutto il territorio, rafforzando l’appeal dell’entroterra e di alcuni splendidi borghi in alcuni casi poco conosciuti al di fuori del contesto locale, autentiche perle con un potenziale di crescita turistica decisamente significativo. Gli oltre 100 milioni stanziati negli ultimi anni per i bandi per “Turismo e Cultura”, quindi, hanno sortito gli effetti sperati, ma nessuno, alla sede di Via Genova, si illude che quanto sin qui compiuto sia risolutivo. Ed i fondi che arriveranno grazie anche al PNRR, che potrebbero migliorare l’infrastruttura molisana, saranno funzionali a dare ulteriore slancio al turismo molisano, a dispetto di chi, ironicamente, afferma che “il Molise non esiste”.