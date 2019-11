Turismo, intesa tra Confcommercio e Associazione Pro Crociati e Trinitari

Giovedì 7 novembre, alle ore 10,30 presso la sede confederale di Campobasso, si terrà la conferenza stampa per la firma del protocollo d’intesa tra Confcommercio Molise e l’Associazione pro Crociati e Trinitari per le Rievocazioni Storiche Molisane, finalizzato a rafforzare e promuovere il sistema turistico-culturale regionale, in ambito nazionale ed internazionale. A siglare il protocollo e illustrare i contenuti del documento agli organi di stampa saranno il presidente di Confcommercio Molise, Paolo Spina e il Presidente dell’Associazione Pro Crociati e Trinitari per le Rievocazioni Storiche Molisane, Giuseppe Santoro