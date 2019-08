Turismo, il Molise ultimo in classifica per reputazione. Primiani: «Manca una strategia di settore»

Resi noti i risultati elaborati e sintetizzati da Demoskopika per il libro “Ritorno al turismo” edito da Rubbettino Editore sulla reputazione delle destinazioni turistiche per il 2019. 754 milioni di pagine indicizzate, circa 3,9 milioni di like sulle reti sociali, poco più di 44 milioni le recensioni conteggiate e oltre 300 mila le strutture ricettive osservate. Otto gli indicatori osservati: visibilità e interesse dei portali turistici istituzionali regionali, social appeal presso gli stakeholder, popolarità, fiducia e tendenze di ciascuna destinazione turistica regionale nel complesso e, infine, reputazione del sistema ricettivo. Trentino Alto Adige, Emilia Romagna e Veneto promosse da Demoskopika.

«Appeal delle regioni d’Italia su portali turistici e account social: anche in questo, purtroppo, la nostra bella regione è ultima in classifica. – commenta amareggiato in un post il consigliere regionale M5S Angelo Primiani – Lo dice l’indice Demoskopica che ha analizzato i dati che tengono conto delle strategie web e dei follower dei canali social ufficiali di ogni regione.

Purtroppo il dato non ci stupisce: la Regione Molise non sta andando, quanto a investimenti e a misure per il turismo, nella direzione che più volte abbiamo proposto e che speravamo potesse essere recepita dal governo regionale. I numeri, nonostante 300 pagine di statistiche sciorinate nel Piano strategico del Turismo e 1,4 milioni di euro spesi, non fanno che confermarci la triste realtà: in Molise il turismo non funziona. Il Molise non è attrattivo perché poco conosciuto. Dopo 14 mesi di governo regionale – conclude Primiani -, il Molise non risulta tra le località che godono di una strategia di settore e, diciamolo chiaramente, per quanto riguarda le strategie web e di social marketing ha fatto di più lo slogan ‘il Molise non esiste’ che 40 anni di politiche di promozione».