Turismo, il Molise sulla cresta dell’onda con numeri record: +15% rispetto al 2021

Il Molise fa il pieno di turisti secondo l’indagine portata avanti dal Sib che rispetto al 2021 segna una crescita tra il 25% e il 40% e le previsioni sono ottime per luglio e agosto. Tornano anche gli stranieri. Se già durante le ultime due stagioni Covid le spiagge erano diventate una sorta di rifugio per chi voleva comunque fare una vacanza, quest’anno sembra proprio di essere tornati a qualche anno fa con i litorali italiani “assediati” da turisti italiani e stranieri.

Secondo l’indagine del Sib, in tutte le regioni i numeri di giugno rispetto al 2021 sono in crescita tra il 25% e il 40%. Spiccano la Campania e la Puglia con un +40%, seguono Toscana con +30%, Liguria ed Emilia Romagna con +25%, bene anche le Isole maggiori con +25%. In Molise l’aumento è del 15%. Tra gli stranieri si registra il ritorno di tedeschi, austriaci, svizzeri, polacchi, ungheresi, francesi e spagnoli che, privilegiano i litorali del nord e delle isole. Benino gli americani e, data la situazione internazionale, assenti i russi.

E anche le previsioni per luglio e agosto fanno ben sperare: un grande segnale di speranza per l’economia del Paese e una vera e propria ‘boccata d’ossigeno’ per molte comunità locali che basano la propria sussistenza proprio dai proventi del comparto turistico. «Numeri record ma gli imprenditori sono preoccupati per il futuro», ha commentato il presidente nazionale del Sib-Confcommercio Antonio Capacchione. «Siamo tornati ai livelli pre-pandemia, in alcune località li abbiamo anche superati».