Turismo, il Molise “dall’alba al tramonto”: il video promozionale sulle reti Rai

E’ iniziata ieri sulle Reti Rai la campagna di promozione nazionale del Molise.

Per la prima volta uno Spot promozionale della nostra regione è in onda nelle fasce di maggiore ascolto della televisione pubblica nazionale, in concomitanza con l’inizio degli Europei di calcio.

Due settimane di campagna pubblicitaria, dal 13 al 26 giugno, per un numero totale di 49 passaggi, che vede il Molise passare prima dei Tg di “prima sera” delle tre Reti Rai, di trasmissioni storiche come Unomattina e Linea Verde, di fiction quali “Un posto al sole”.

Lo spot in onda, della durata di 20 secondi, ideato e realizzato dalla società concessionaria Suggesto, è un viaggio ideale in Molise dall’alba al tramonto, dall’ambiente incontaminato alle sorgenti d’acqua, passando per i luoghi storici, la “riviera” molisana, i borghi, tra il piacere di degustare i nostri prodotti d’eccellenza alle corse sulla spiaggia.

L’Assessorato regionale al Turismo e alla Cultura ha firmato un “accordo quadro” con la Radio Televisione Italiana che nel futuro darà la possibilità di attivare altre campagne di promozione nazionale.