Turismo fuori porta, alla scoperta degli itinerari in Molise con il libro di Andrea Angelucci

La presentazione è in programma giovedì 16 febbraio alle 17.30 nei locali del Museo Sannitico a Campobasso

Sarà presentato giovedì 16 febbraio alle17:30 verrà al Museo Sannitico il libro “Fuori porta. Itinerari a due passi dalla città” di Andrea Angelucci, edito da Rizzoli.

L’autore, blogger, archeologo, guida turistica e conduttore del programma Art Rider in onda su RAI5, dialogherà con la giornalista molisana Miriam Iacovantuono sul turismo fuori porta, prendendo spunto dal libro, che tratta anche itinerari in Molise, e dalla sua esperienza durante le riprese della puntata di Artrider sul Molise andata in onda a metà novembre dell’anno scorso.

L’evento è realizzato con il patrocinio di Italia Nostra, sezione di Campobasso e con la collaborazione di Nuovarreda Barbiero.

L’ingresso al Museo Sannitico, per la partecipazione alla presentazione, sarà gratuito a partire dalle ore 17:15

Consigliata la prenotazione (Museo Sannitico: 0874-412265 dal martedì alla domenica dalle ore 8:15 alle ore 19:00).