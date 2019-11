Un protocollo d’intesa per far crescere il Molise fuori dai confini regionali. Il primo evento sarà “Verona in Love”

Dalle tradizioni storiche del Molise a quelle culturali, il folclore e le bellezze antiche faranno bella mostra di sé in giro per l’Italia e per il mondo, per attrarre turismo ed aiutare, così, l’economia locale.

È questo l’obiettivo del protocollo d’intesa, firmato questa mattina (giovedì 7 novembre), presso la sede della Confcommercio Molise di Campobasso, tra Confcommercio Molise e l’Associazione pro Crociati e Trinitari per le Rievocazioni Storiche Molisane, finalizzato a rafforzare e promuovere il sistema turistico-culturale regionale, in ambito nazionale ed internazionale.

A siglare il protocollo, il presidente e il direttore di Confcommercio Molise, Paolo Spina ed Irene Tartaglia, e il Presidente dell’Associazione Pro Crociati e Trinitari per le Rievocazioni Storiche Molisane, Giuseppe Santoro.

Il primo evento sarà la partecipazione del Molise a “Verona in Love” con la speranza di poter presto proporre anche nella nostra regione un evento di tale portata, etichettato “Campobasso in Love”.