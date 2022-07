Turismo esperienzale al Festival della Montagna di S. Massimo

Un’occasione imperdibile per conoscere l’importanza del turismo lento e sostenibile,

rispettoso dei luoghi e di coloro che li vivono. È questo lo spirito del Festival della

Montagna di San Massimo in programma dal 02 Luglio al 20 Agosto che porterà nel

borgo matesino tematiche come la sostenibilità, l’inclusività,e la valorizzazione di un

territorio che ha tanto da dare.



Organizzato dal Comune di San Massimo, in collaborazione con le associazioni e gli

operatori locali, il Festival della Montagna si svolgerà tra San Massimo e Campitello

Matese: saranno due mesi ricchi che si trasformeranno in una vera esperienza

costruita sul territorio che diventa il palcoscenico con le sue tradizioni, la sua gente, il

suo paesaggio.



Il collante di ogni iniziativa è proprio il paesaggio inteso come elemento

imprescindibile di ogni iniziativa. La natura, il silenzio, la musica, lo stare insieme, lo

sport, tutto si svolgerà nell’incantevole cornice del Matese per offrire esperienze

immersive al pubblico e raccontare le diverse anime di questo luogo.



“Ogni evento è stato pensato per valorizzare un aspetto del territorio – dichiara il

sindaco Alfonso Leggieri – cercando di accompagnare, quanti vorranno partecipare,

in un viaggio alla scoperta delle antiche tradizioni del Matese.”

Un Festival per tutti i gusti

Concerti nel silenzio della montagna, mostre d’arte, incontri con scrittori: ecco come

vivere un’estate all’insegna della cultura, delle tradizioni e della natura in uno

scenario unico.

Passeggiata Luna Piena, Culto della Montagna, Passeggiata Alimurgica, La via del

latte, Poetica naturae e Vitamina M sono alcuni degli eventi in programma: non

capita tutti i giorni di godere della buona musica, di scoprire le antiche tradizioni

circondati dal maestoso scenario delle montagne.

Tema cardine del festival sarà quindi la promozione territoriale, intesa come capacità

di riconoscere e valorizzare le risorse ambientali e naturalistiche, culturali e

imprenditoriali del territorio.

Attraverso una progettualità mirata il Comune di San Massimo porta alla ribalta le

peculiarità del suo territorio avviando un percorso di sviluppo da portare avanti nei

mesi continuando a creare nuove idee e prospettive.