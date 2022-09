Turismo en plain air, l’Aast di Termoli al Salone del Camper di Parma

L’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo, nell’ambito del Progetto “Le autentiche emozioni del Molise”, approvato dalla Giunta regionale del Molise con delibera 180 del 10 giugno scorso, su proposta dell’Assessore regionale al Turismo Vincenzo Cotugno, sarà presente al Salone del Camper di Parma, in programma dal 10 al 18 settembre prossimo.

La manifestazione, giunta alla XIIIma edizione, rappresenta la più importante “vetrina” in Italia dedicata al turismo en-plein air e la seconda in Europa.

Per l’edizione 2022 sono 15 i Paesi rappresentati da oltre 300 espositori dislocati su 100 mila metri quadrati di superficie divisa in 5 padiglioni. Per la cerimonia di inaugurazione, in programma il 10 settembre, alle ore 10, è atteso anche il Ministro del Turismo, Massimo Garavaglia.

L’Aast punta a generare forme di incoming aggiuntive rispetto al mercato attuale e alla valorizzazione dell’immagine territoriale con la concezione di un turismo legato all’unicità dell’esperienza, alla capacità di andare a cogliere percorsi emozionali “non battuti” che rappresenta l’essenza del turismo camperistico.

Con la partecipazione alla Fiera del Camper si vuole raggiungere un “core target” rappresentato da circa 3 mln di turisti italiani e 2,6 mln proprietari di camper che arrivano annualmente dall’estero in Italia.